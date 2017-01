Finanziamenti allo sport dalla Regione, le società selezionate

regione lombardia sport

Di seguito i soggetti e i progetti finanziati per le linee 1 e 2 del bando sulle Federazioni e associazioni sportive con indicazione del territorio provinciale di appartenenza.

Per la linea 1, riservata a Comitati e Delegazioni regionali delle Federazioni, delle Federazioni-Comitato paralimpico e Discipline sportive associate, per cui sono stati stanziati 154.887 euro, vede contributi a: Federazione italiana sport invernali, Federazione italiana danza sportiva, Federazione italiana scherma, Federazione italiana nuoto, Federazione italiana atletica leggera, Federazione italiana biliardo sportivo, Federazione italiana sport equestri, Figc-Lega nazionale dilettanti, Federazione italiana rugby, Federazione italiana tennis, Federazione italiana pallacanestro, Federazione italiana badminton, Federazione italiana kickboxing muay thay save e shoot boxe con sede a Monza, Federazione italiana pallavolo e Federazione motociclistica italiana. Cui si aggiunge il contributo alla Fisdir per la pratica sportiva degli atleti disabili.

Per la linea 2, per Associazioni sportive dilettantistiche lombarde, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e di Federazioni sportive nazionali-Comitato paralimpico, l’impegno economico regionale è di 1.447.443 euro, con finanziamenti a:

- Aero Club ‘Adele Orsi’ di Varese

– Club ciclistico cardanese di Cardano al Campo;

– Asd Ginnastica ritmica ‘La coccinella’ di Gorla Maggiore;

– Societa’ dilettantistica Canottieri Corgeno;

– Canottieri Luino;

– Atletica Gavirate;

– Asd Nuova atletica Varese;

– Asd Samsara club Gallarate;

– Us Sestese calcio di Sesto Calende;

– Fc Laveno Mombello;

– Asd Busto 81 Busto Arsizio;

– Asd Gorla Minore;

– Apd Ceresium Bisustum;

– Asd Accademia Cislago;

– Asd Sacro Cuore Castellanza;

– Accademia Bustese pattinaggio di Busto Arsizio;

– Team Insubrika asd;

– Basket Valceresio Arcisate;

– Asd Pallavolo Saronno;

– Polisportiva dilettantistica Citta’ Giardino di Varese;

– Asd Rugby Varese;

– Golden grove angel di Solbiate Olona;

– Lombardia Reining di Gallarate;

– Riding club di Casorate;

– Icesport Varese di Morazzone;

– Tennis club Gallarate;

– Asd Arcieri Tre Torri Cardano al Campo;

– Asd Tennis tavolo Varese di Bodio Lomnago.

Per gli Enti di promozione sportiva finanziamenti con indicazione della realtà di appartenenza: