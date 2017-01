Finardi malato, concerto al Pasta rimandato al 24 marzo

A causa della forte influenza virale di stagione che ha colpito anche Eugenio Finardi, il concerto “40 anni di Musica Ribelle” in programma per venerdì sera al Teatro Giuditta Pasta di Saronno è rimandato. Lo spettacolo è riprogrammato per il 24 marzo 2017, chi fosse già in possesso del biglietto potrà accedere alla sala nella nuova data senza doverlo convertire in un nuovo tagliando. Per rimborsi prendere contatti con il Teatro Giuditta Pasta entro il 14 gennaio: 02 96701990 / 02 96702127 | biglietteria@teatrogiudittapasta.it”