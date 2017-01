Fine settimana con la rievocazione storica di Sant’Antonio

La sagra di Sant'Antonio a Saronno (inserita in galleria)

Sale l’attesa per la rievocazione storica della chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto che si terrà nei giorni 14-15-16-17 gennaio 2017 a Saronno. Anche questa edizione si rivelerà unica nel far rivivere i particolari momenti di storia della piccola chiesa del 1400 e la vita dei suoi frequentatori nonché quella degli ospiti che vivevano nell’annesso cascinale: sarà un vero viaggio nel tempo ricco di novità, emozioni e divertimento.

Particolare interesse per i suoi nuovi quadri di rappresentazione susciterà il corteo storico che, per i numerosi figuranti, carri e animali e per l’ attento realismo nelle raffigurazioni sceniche, in pochi anni ha raggiunto dimensioni così grandi da diventare uno dei più importanti della zona. La più grande novità di quest’anno è che sabato 14 Gennaio alle ore 17 sfileranno per le vie di Saronno le carrozze storiche. Non mancheranno nel prosieguo dei giorni di festa altri momenti di aggregazione e spettacolo, con i giochi di un tempo (ore 14.30 Magic John Show Spettacolo di magia coinvolgimento bambini in un’atmosfera di animazione magica, festosa e colorata; ore 15.30 Premiazione concorso cittadino per la scuola primaria ore 16.00 Magic John Show (2° parte); ore 17.00 : Alla luce delle torce, sfilata di carrozze antiche per le vie di Saronno)

Domenica 15 Gennaio grande Corteo Storico con 5 gruppi folcloristici, mentre Lunedì 16 Gennaio è destinato per le visite guidate alle scolaresche.

La sera del giorno 17 gennaio, ore 21 si riaccenderà il falò di Sant’Antonio: una delle tradizioni che insieme alla benedizione delle bestie costituivano i momenti più belli della sagra. Interessanti quest’anno i momenti culturali: verrà organizzato per il secondo anno, un concorso cittadino rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, dal titolo “Racconta la tua città: la vita contadina nel periodo storico 1300-1800″, gli elaborati saranno esposti in un’aerea tematica speciale che sarà allestita nel corso delle giornate della rievocazione storica; visite guidate per grandi e bambini verranno organizzate nel complesso del Lazzaretto.

Non mancheranno i momenti gastronomici con la degustazione dei piatti della tradizione contadina, e certamente i momenti religiosi: il bacio della reliquia del Santo che resterà esposta per tutti i giorni dell’evento, l’accensione dei ceri, la benedizione degli animali. E’ cosi che ancora una volta, questa rievocazione, nata come cassa di risonanza alla Sagra secolare e che da anni viene portata avanti con grande entusiasmo, si prepara a rivivere la sua dimensione di festa contadina invernale. Tutto il programma completo sul sito dell’iniziativa.