Finta residenza per non pagare le tasse: nel garage quattro auto di lusso

Sosteneva di avere la residenza in Svizzera e per questo non pagava le tasse in Italia, ma è stato smascherato dalle indagini della Guardia di Finanza del Gaggiolo durate quasi un anno.

Un uomo di 5o anni, residente ad Arcisate, è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo quanto appurato dall’inchiesta, per tre anni, dal 2013 al 2015, avrebbe dichiarato di avere la residenza in Canton Ticino, dove invece è titolare di un’azienda. In questo modo avrebbe “nascosto” al Fisco italiano entrate per oltre 800mila euro.

In realtà l’uomo viveva in modo stabile in Valceresio, ad Arcisate.

Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle avevano rinvenuto in un garage di Arcisate in uso al cinquantenne quattro auto di lusso, due Ferrari e due Porsche Cayenne con targhe svizzere. Per questo è scattata anche una denuncia per contrabbando, in quanto sembra che l’italiano non avesse le previste autorizzazioni per condurre auto con targa elvetica.