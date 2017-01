Fisco: Busto ha la coscienza pulita? Incontro al Quadrifoglio

Soldi in aeroporto

Chi non paga le tasse, chi aggira le norme fiscali, chi elude l’Iva, ruba a tutti i suoi concittadini. Poi è inutile lamentarsi se le finanze pubbliche sono sotto stress e non ci sono i soldi per i servizi essenziali.

Ma Busto Arsizio ha la coscienza pulita? Il capitano della Guardia di Finanza di Busto Arsizio Stefania Quarta offrirà, mercoledì 18 gennaio nella sede de Il Quadrifoglio in via Lodi a Busto Arsizio, una panoramica sugli esiti delle inchieste della Guardia di Finanza nel nostro territorio, sull’attività investigativa sulla criminalità economico-finanziaria, sull’azione di contrasto e a difesa della legalità.