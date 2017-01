Focus diabete: convegno a Palazzo Pirelli

Original caption: A family physician shows a female patient how to use a blood glucose testing device for diabetes management. --- Image by .. Frank Siteman/Science Faction/Corbis

Il diabete è una malattia sociale che investe sempre di più famiglia, strutture sanitarie, assistenza, mondo del lavoro. Una patologia che aumenta nei paesi occidentali, costituendo una delle principali cause di mortalità in Italia e diventando sempre più frequente in età evolutiva.

Per approfondire il tema, lunedì nella Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, la Commissione Sanità ha promosso un incontro a cui parteciperanno esperti scientifici, rappresentanti delle associazioni e responsabili delle unità di ricerca delle cliniche lombarde. Il convegno “Focus diabete nell’età evolutiva lombarda” avrà inizio alle ore 10 e sarà introdotto dai Presidenti del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e dal Presidente della Commissione Sanità Fabio Rolfi.

A confrontarsi saranno Patrizia Oldrati (Presidente dell’Associazione “Sostegno 70 Diabete Giovanile”), Gian Vincenzo Zuccotti (Ospedale Buzzi di Milano), Paolo Fiorina (ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano), Riccardo Bonfanti (Istituto Scientifico San Raffaele di Milano), Fabio Buzi (Azienda Ospedaliera Poma di Mantova), Elena Prandi (Spedali Civili di Brescia) e Maurizio Bersani (Direzione generale Welfare Regione Lombardia).

Alla luce dell’aumento dei casi di diabete tra adolescenti e in età pediatrica, l’incontro vuole aprire una riflessione sulle azioni e le risorse messe in campo a livello territoriale per un’adeguata prevenzione primaria e per favorire una diagnosi precoce attraverso screening genetici e immunologici dei bambini ad alto rischio. Le cause della comparsa tra i più giovani di questo tipo di diabete, sono infatti da ricercarsi principalmente in fattori genetici ereditari, immunitari e di tipo ambientale come la contrazione di batteri e di virus.

Il convegno sarà concluso dagli interventi del Presidente della Commissione Speciale Carceri Fabio Fanetti (Lista Maroni), del Presidente della Commissione speciale Antimafia Gian Antonio Girelli (PD) e del Consigliere Dario Violi (M5Stelle), e dal Direttore generale al Welfare di Regione Lombardia Giovanni Daverio.

“Regione Lombardia –ricorda il Presidente della Commissione Fabio Rolfi (Lega Nord)- ha già recepito il Piano nazionale Diabete, che offre ai bambini con diabete e alle loro famiglie il miglior supporto possibile, riconosce il ruolo delle strutture ospedaliere specializzate, omogeneizza le cure a livello regionale e semplifica gli aspetti burocratici”.