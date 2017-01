Fondazione comunitaria del Varesotto, 168mila euro per il territorio

Claudio Ventimiglia Golasecca Marzia Miglierina Carlo Massironi

La Fondazione comunitaria del Varesotto ha deliberato gli stanziamenti per il bando a sostegno del territorio per un totale di 168.000 euro a favore di 18 progetti per un costo totale di oltre 415.000 di euro, ai quali vanno aggiunti il valore delle attività dei volontari e dei beni e servizi forniti da terzi alle organizzazioni beneficiarie). I risultati del bando sono scaricabili qui.

I contributi vanno ad organizzazioni per la promozione e lo sviluppo del territorio, dell’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Al bando hanno partecipato 42 realtà che operano nei 12 distretti della provincia di Varese, che hanno presentato idee progettuali per un totale di oltre 865.000 euro di costi complessivi di realizzazione.

La Fondazione comunitaria del Varesotto onlus nei suoi quindici anni di attività operativa ha raggiunto un patrimonio di oltre 18,5 milioni di euro ed un importo complessivo dei flussi di contributi canalizzati, nello stesso periodo, a favore di Organizzazioni ed Enti non profit del territorio di oltre 48 milioni di euro per oltre 2.300 progetti.