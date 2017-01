Formazione giornalisti, le regole in 5 punti e la nuova “black list”

Foto varie

Nella sua ultima newsletter, firmata dal presidente Gabriele Dossena, l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ribadisce in cinque punti le regole per la formazione obbligatoria dei giornalisti.

Scaduto il primo triennio dall’entrata in vigore della nuova disciplina è arrivato il momento di fare i conti sui crediti acquisiti e su quelli da acquisire in futuro. Ecco tutte le regole riassunte in 5 punti:

1) chi è iscritto da meno di 30 anni deve aver acquisito 60 crediti formativi nel triennio 2014-2016, di cui almeno 15 ogni anno e 20 deontologici nel triennio

2) chi è iscritto da più di 30 anni deve aver acquisito solo i 20 crediti deontologici nel triennio 2014-2016

3) i crediti eccedenti i 60 conseguiti nel triennio 2014-2016 non sono trasferibili nel triennio 2017-2019

4) i pensionati non in attività sono esentati dalla formazione ma devono fare richiesta scritta a direzione@odg.mi.it

5) entro il 31 marzo 2017 l’Ordine regionale di appartenenza provvederà a segnalare le irregolarità sui crediti mancanti. Gli interessati avranno ulteriori 90 giorni a disposizione per mettersi in regola. Dopo tale data i nominativi degli iscritti inadempienti verranno segnalati al Consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, quest’anno si aggiunge una novità: la black list per i “non diligenti”. La piattaforma informatica nazionale Sigef, infatti, ha attivato una nuova funzionalità che risponde all’esigenza di mettere un freno alla cattiva abitudine di alcuni iscritti di registrarsi a più eventi “dimenticandosi” poi di cancellarsi, in caso di impossibilità di partecipazione.

“Abbiamo più volte segnalato – spiega L’Ordine dei giornalisti– che questa abitudine danneggia chi è in lista di attesa. A partire da questo mese, se un giornalista s’iscrive a un corso e, nel caso non possa più partecipare non si cancella, entra automaticamente in una “Black list” che nelle successive registrazioni gli permetterà d’iscriversi solo in lista d’attesa”.