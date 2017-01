Forum Global Service, fatti per gestire la sicurezza

.

In ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trova per la prima volta applicazione il principio del cumulo giuridico, secondo quanto dispone il decreto legislativo 151/2015 , che contiene modifiche al D.Lgs 81/2008 (Testo unico su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Inserendo nell’articolo 55 del Testo unico il comma 6-bis, viene stabilito che “in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche alle scadenze previste, ovvero in caso di omessa formazione ai lavoratori, ai dirigenti e preposti, agli addetti alla prevenzione incendi, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e al pronto soccorso e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, sono invece triplicati quando la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori”.

In tal caso dunque si evita il cumulo materiale consistente nell’applicazione di tante sanzioni per quanti sono i lavoratori interessati, con il paradosso però, che se l’omissione si riferisce da uno a quattro lavoratori, si applicherà comunque il cumulo materiale.

La Forum Global Service Srl di Solbiate Arno (VA) è centro di formazione certificato AiFOS, ed è specializzata in ambito Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), che si avvale di team di professionisti altamente qualificati e referenziati, costantemente aggiornati sulle evoluzioni tecnico-legislative in materia sicurezza sul lavoro.

Forum Global Service, è in grado di erogare sia il modulo teorico che il modulo pratico relativo ai corsi obbligatori secondo il D.Lgs 81/2008, disponendo di aule attrezzate e di un campo prove abilitato per lo svolgimento delle prove pratiche.

Agli imprenditori è offerto un supporto pratico ed efficace per non incorrere in sanzioni e, nei casi più gravi, nel fermo azienda. Grazie alla tenuta dello scadenziario, le aziende vengono avvisate tempestivamente sugli aggiornamenti dei corsi e sulle modifiche alle normative, in questo modo l’impegno dell’imprenditore è focalizzato solamente sulla produttività aziendale senza ‘distrazioni’ burocratiche.

Inoltre, presso la sede di via 1 Maggio, 8 a Solbiate Arno si trova anche un fornitissimo showroom per le forniture di abbigliamento professionale e dispositivi antinfortunistici.

Per maggiori informazioni sulle attività e sui corsi, lo staff vi invita a visitare il sito internet, mettere “mi piace” alla pagina Facebook o chiamare lo 0331985333, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18.