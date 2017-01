Frammenti amorosi e cieli stellati nella “notte al Liceo”

licei viale tigli

Una notte al…Liceo! Non è il ritorno sullo schermo del film Una notte al Museo, ma si preannuncia altrettanto coinvolgente ed emozionante. Venerdì 13 gennaio 2017, al Liceo “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli”, a Gallarate, dalle ore 20.30 alle ore 24.00, i Licei di Viale dei Tigli di Gallarate vogliono dimostrare che il Liceo Classico non solo è vivo, ma è in piena forma ed è in grado di far provare emozioni che non sarà facile dimenticare!

«Vi stupiremo con spettacoli, esibizioni canore e musicali, mostre, esperienze di laboratorio ed altro ancora: tutto questo avrà, come filo conduttore, l’amore: Frammenti di un discorso amoroso è il tema che accompagnerà i nostri ospiti, coinvolgendoli in una riflessione tra filosofia, letteratura, arte e musica».

In una notte dedicata all’amore non mancherà l’osservazione del cielo stellato : al centro della serata, ci saranno la conferenza sulla nostra galassia, tenuta dall’ing. Dario Kubler, e rappresentazioni di miti legati alle stelle e all’amore. «La Notte nazionale dei Licei classici – l’evento in rete con più di trecento licei italiani ed in collaborazione con ADAA (Associazione Divulgazione Astronomica e Astronautica ) – è, per noi e

per l’Associazione Amici dei Licei e per il Comitato Genitori, un’occasione davvero speciale vogliamo trasmettervi la nostra passione per la cultura classica e la convinzione che essa ha ancora tanti modi per stupirci ed affascinarci».