Fuga di CO2, evacuato uno stabile

La Polizia cantonale comunica che questa sera a Chiasso in Via P.L Chiesa 5, verso le ore 20.10, è avvenuta un fuga di gas. Alcuni inquilini, all’interno dello stabile, hanno percepito un insolito odore ed hanno subito avvisato il 117. La Polizia comunale di Chiasso unitamente alle pattuglie della Polizia cantonale, hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Dopo le verifiche effettuate dai pompieri, hanno stabilito che non si trattava di una fuga di gas ma di una fuoriuscita dei fumi CO2 della caldaia del riscaldamento. Le 14 persone evacuate precauzionalmente, dopo i controlli hanno fatto rientro nei loro appartamenti. Nessuno è rimasto intossicato dalla fuga di CO2.

L’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause esatte della fuoriuscita dei fumi di scarico. Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Chiasso e l’ambulanza del SAM di Mendrisio nonché i militi della Protezione civile del Mendrisiotto.