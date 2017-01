Fuori da scuola “spunta” il nuovo pulmino

varie bodio lomnago

Uno scuolabus nuovo per gli alunni di Bodio Lomnago, Inarzo e Cazzago Brabbia. E’ arrivato nei giorni scorsi e per i bambini, che non se l’aspettavano, è stata una bellissima sorpresa.

Se lo sono trovato fuori da scuola, giallo brillante e sono rimasti a guardarlo come quando papà torna a casa con la macchina nuova.

“Questo era uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione: vincere le difficoltà finanziarie e riuscire ad acquistare un nuovo scuolabus per assicurare un servizio adeguato in condizioni di massima sicurezza per i nostri bimbi – dice il sindaco Eleonora Paolelli -Si tratta di un veicolo di nuova generazione, che garantisce la massima efficienza, economicità di esercizio e soprattutto sicurezza. I Comuni che utilizzano con noi il servizio, Cazzago e Inarzo, ci hanno dato una grossa mano e siamo riusciti ad acquistare il nuovo mezzo. I nostri bimbi potranno andare in gita e visitare luoghi un po’ distanti da quelli attorno al paese”.

Lo scuolabus è un Iveco Daily Pop attrezzato per il trasporto di 30 allievi, più un accompagnatore e il conducente. Dopo la benedizione data da Don Carlo, lo scuolabus è subito partito per il primo trasporto. Alla guida Roberto Zanoletti l’autista, dipendente comunale, che da sempre accompagni i bimbi a scuola e nelle gite.

“Riteniamo importantissimo investire sulle politiche educative e su tutto ciò che le rende maggiormente fruibili, come il trasporto scolastico che costituisce un servizio fondamentale da offrire alle famiglie. Lo scuolabus è un investimento per il futuro dei nostri bambini”, conclude il sindaco.