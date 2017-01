Furgoncino in fiamme nell’area di servizio

Incendio furgoncino nell\'area sosta di Castronno

Un furgoncino è andato a fuoco, poco dopo le 9.15, nell’area di servizio di Castronno sulla A8 in direzione Milano. Sul posto sono accorse due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale per mettere in sicurezza l’area.

Il mezzo era parcheggiato nell’area servizio e all’origine delle fiamme potrebbe esserci stato un malfunzionamento. L’incendio non ha provocato ulteriori ripercussioni sulla viabilità autostradale.