Gadda: “L’attenzione del Governo porterà all’inaugurazione dell’Arcisate-Stabio”

“La presenza del Ministro Delrio e dell’ingegner Gentile di RFI di oggi in occasione dell’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria della Arcisate – Stabio dimostra la grande attenzione che il Governo, Renzi prima e Gentiloni ora, ha riservato a questo progetto che nel 2013 sembrava destinato su un binario morto e tanti disagi aveva causato ai cittadini e alle amministrazioni locali”.

Lo sostiene la deputata del Partito Democratico, Maria Chiara Gadda, presente oggi all’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria indunese lungo la linea dell’Arcisate-Stabio.

“Fin dall’inizio della legislatura – continua la deputata – ho avviato costati contatti con il Ministero e il dottor Gentile per scogliere i nodi lasciati irrisolti, consapevole che la realizzazione della linea rappresentava una priorità per il nostro territorio e strategica per l’Italia e i suoi rapporti con la Svizzera”.

“La cerimonia di oggi conferma il cronoprogramma e possiamo darci appuntamento a dicembre per l’inaugurazione della linea” conclude Gadda.