Ghiaccio e neve sulla statale gallaratese

Neve sulla gallaratese tra Castronno, Albizzate e Cavaria

Una situazione delicata, dal punto di vista della viabilità, quella fotografata lungo la strada statale gallaratese tra Gazzada Schianno e Cavaria con Premezzo.

In più punti la neve e il ghiaccio hanno formato uno strato difficile da percorrere se non ben attrezzati. Tra le 7 di venerdì 13 gennaio e le 9 in molti punti si sono formate code a causa di veicoli in panne.