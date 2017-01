Giacca a vento e cappello di lana per il weekend della Befana

Foto varie

Sarà un weekend lungo ma freddo: giacca a vento e cappello di lana sono altamente consigliati per non perdere nessuna delle tante iniziative che da oggi a domenica offriranno a grandi e piccini molte occasioni per uscire di casa.

Il meteo promette cieli azzurri ma temperature in ribasso e il vento che continuerà a soffiare almeno fino a sabato sera.

Oggi, venerdì 6 gennaio, come giusto tutti gli appuntamenti sono dedicati ai Re Magi e alla Befana, beniamini di tutti i bambini Qui trovate tutti gli appuntamenti a tema > COSA FARE SPECIALE EPIFANIA

Ma nel fine settimana non mancano altre occasioni interessanti, senza dimenticare che sono iniziati i saldi.

A Varese venerdì 6 gennaio un pomeriggio di emozioni con Betty Colombo che al Camponovo del Sacro Monte legge “In nome della madre” di Erri De Luca

A Busto Arsizio riprendono dopo le feste le attività del Circolo Gagarin: sabato 7 musica live e domenica 8 documentario interessante su Anonymous, il movimento che sta sconvolgendo l’ordine e il controllo politico internazionale.

Teatro per bambini a Busto Arsizio domenica 8 gennaio: al Teatro sociale “Delia Caielli” alle 16.30 è in scena “Lo Schiaccianoci e il Re dei topi”

A Busto Arsizio domenica 8 gennaio quarta edizione della Staffettona della Befana dedicata a Severino Rossini. Si raccolgono fondi per l’Associazione Aldo Perini onlus che assiste i malati di Sla e le loro famiglie.

A Gallarate appuntamento con la poesia domenica 8 gennaio al Museo Maga. Franco Buffoni, curatore della mostra Ritmo Sopra a tutto incontra gli autori Milo De Angelis e Aldo Nove alle 17 in Sala degli Arazzi.

Gemonio fa festa con i suoi sportivi: appuntamento sabato 7 gennaio a partire dalle 14,30 per una giornata con giovani promesse, vecchie glorie e tanto sport.

A Vedano Olona domenica 8 gennaio un pomeriggio “swap party” alla Tana delle Costruzioni, per scambiare e barattare oggetti e abiti e perchè no, anche i regali di Natale che non vi sono piaciuti.

