Gianluca Secco in tour fa tappa a The Family

Foto varie

Continua l’Immobile tournée di Gianluca Secco, il poliedrico artista che presenterà brani tratti da “Immobile”, il suo disco di esordio, pubblicato lo scorso 20 aprile per Beta Produzioni. Il cantautore friulano si esibirà sabato 14 gennaio alle 22.00 al Circolo The Family di Albizzate (Albizzate via XX Settembre, 12 ).

Alla fine dell’anno appena trascorso, Gianluca Secco si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale italiano vincendo al Tenco 2016 il Premio Tenco-NuovoImaie per la Miglior Interpretazione 2016. Ma l’artista si era già fatto notare nel luglio 2015, sul palco dell’Ariston, all’interno del “Tenco Ascolta”, dove era stato candidato nella sezione “Miglior opera prima”.

Nel 2016, fortemente voluto come ospite dal direttore artistico della rassegna Enrico de Angelis, che ne ha da subito riconosciuto il talento, Secco ha confermato le sue capacità e la sua originalità con una performance acclamata, ripetutamente, da tutto il pubblico presente in sala.

L’artista si esibirà sul palco albizzatese sabato 14 gennaio alle ore 22 con ingresso gratuito.