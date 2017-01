Giorgio Conte al Giuditta Pasta con “Ricordati”

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

In giovane età Giorgio e Paolo Conte suonavano e componevano brani insieme, poi le loro strade si sono separate, ma prima Paolo e dopo un po’ di anni Giorgio hanno continuato nella loro passione accompagnati da un grande talento, per alcuni maggiore in Giorgio (però più conosciuto all’estero che in Italia) rispetto al più famoso Paolo. Proprio Giorgio Conte, dopo aver girato mezzo mondo, farà tappa a Saronno il 27 gennaio. al teatro Giuditta Pasta.

Lo spettacolo Ricordati… è la prosecuzione di un tour che, ininterrottamente, porta Giorgio Conte, da più di vent’anni, a calcare palcoscenici italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, svizzeri, olandesi, austriaci e canadesi. È un mix di canzoni dell’ultimo album e di brani scritti per altri interpreti (tra cui Ornella Vanoni, Mina, Milva, Mireille Mathieu, Loretta Goggi, Rossana Casale, Elio delle Storie Tese, Wilson Pickett, Francesco Baccini, Rosanna Fratello, Equipe 84).

«Nel mio spettacolo si troverà un po’ di Francia, qualche zaffata di “Jazzy” un po’ di Russia – spiega Conte -, il mare e tanto di me in un volo in mongolfiera, sulle “mie” colline e le “mie” pianure». Il tutto “condito” di aneddoti che coinvolgono e rendono partecipe il pubblico che fischietta, si emoziona, sorride e canta con lui.

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Venerdì 27 gennaio | ore 21.00

Giorgio Conte in:

RICORDATI…

con Alberto Parone (batteria e basso vocale) e Bati Bertolio (piano, fisarmonica e vibrandoneon)

Biglietti:

intero € 15

ridotto over70 € 12

ridotto gruppi organizzati € 12

ridotto under26 € 12