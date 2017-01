Giorgio, Pietro, Carlo: papà imbianchini all’assalto

I volontari che imbiancano le scuole medie

I ragazzi delle scuole medie di Cuveglio hanno ricevuto un bel regalo natalizio: nuove classi imbiancate di fresco da volontari speciali.

Galleria fotografica I volontari che imbiancano le scuole medie 4 di 7

I loro nomi sono Giorgio, Pietro e Carlo, papà e nonni instancabili e incapaci di stare con le mani in mano durante le festività.

Il trio che hanno sfoderato pennelli e pennellesse, trabattelli e colori per dare la classica mano di bianco alle aule dell’istituto in via per Duno.

Passa Natale e l’anno nuovo, la Befana si staglia all’orizzonte e loro sono lì, instancabili, che manovrano rulli e cellophane per arrivare all’obiettivo: finire in tempo record per il suono della campanella.

«Che dire: complimenti e grazie da parte di tutta l’amministrazione comunale», dice con grande soddisfazione l’assessore Giuseppe Lioi, che si è prestato all’opera di documentazione fotografia di questa impresa, «altri fondi non ne avevamo, e grazie al lavoro dei nostri volontari i ragazzi lunedì troveranno un ambiente di studio rinnovato».