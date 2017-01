Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Giorno della Memoria del Parco delle Groane che si terrà domenica 29 gennaio 2017 al Centro Parco Polveriera di Solaro (via della Polveriera 2, sulla Monza-Saronno).

Il Programma

ore 14.30: introduzione e saluti del presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere e dedica, nel bosco dei Giusti, dell’albero a Giacomo Bassi. Leggi QUI per sapere di lui.

ore 15.00: In salone

Sandro Lopez – i perseguitati che si opposero, resisterono, liberarono. Sandro Lopez ci darà una panoramica generale del contributo ebraico italiano all’antifascismo e alla resistenza, ricordando anche personaggi noti e meno noti.

Stella Bolaffi – Giulio Bolaffi, filatelico notissimo in Italia e nel mondo fu comandante della Resistenza nelle valli attorno a Torino e la figlia Stella ne porta il ricordo nelle scuole e per ogni dove affinché alle nuove generazioni sia ben noto a quale prezzo si sia conquistata la libertà di cui oggi loro e tutti noi godiamo.

Massimo Gentili Tedeschi – Ci parlerà di Euge Gentili Tedeschi architetto e professore del Politecnico autore fra l’altro della stazione di Porta Garibaldi – amico coetaneo e compagno di Primo Levi, lui scampato miracolosamente all’arresto scelse le montagne del Gran Paradiso per impugnare il moschetto attraverso i ghiacciai e combattere.

Elena Vita Finzi – Ci racconterà la sua esperienza nel ’45-’46 nel frutteto di Ceriano dove i giovani ebrei reduci sopravvissuti (i più nascosti o scappati) cominciarono a ricostruire una nuova ragione di vita e si prepararono a una nuova visione identitaria..

conduce Fabio Lopez – illustrazione della mostra

ore 17.15: Pierre Levi – basso – Salmo per i deportati

L’evento, organizzato dal Parco delle Groane in collaborazione con l’Associazione “Senza Confini” gode del patrocinio della Comunità ebraica di Milano.

La grande novità di quest’anno è la mostra La Brigata Ebraica in Italia 1943-1945 a cura di Bice Migliau, prodotta dal Centro di cultura ebraica in Italia di Roma che resterà aperta fino al 21 febbraio e sarà esposta nel salone del Centro Parco Polveriera con i seguenti orari:

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, m artedì dalle 14.30 alle 16.30. Sarà visitabile anche nel week-end (sabato e domenica) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per visite guidate di gruppi, associazioni e scolaresche a cura di Fabio Lopez occorre prenotarsi per tempo spedendo una mail a comunicazione@parcogroane.it.