Giovani informatici e programmatori cercasi: Openjobmetis seleziona 24 talenti in ambito ICT

Foto varie

Openjobmetis seleziona 24 giovani talenti per corsi di formazione per l’inserimento in due importanti realtà del settore information and communications technology: AGS spa, società italiana qualificata nell’offerta di competenze, servizi, progetti e soluzioni informatiche all’avanguardia, e Xtphere, società ICT che assiste le imprese nel valorizzare al meglio le nuove tecnologie implementando soluzioni innovative sulle principali piattaforme tecnologiche presenti sul mercato.

Per AGS spa, il corso di formazione partirà il 30 gennaio ed è aperto a laureandi o laureati in ambito informatico, con una votazione minima di 90/110. I giovani corsisti saranno coinvolti in prima persona nello sviluppo di applicativi e app e sarà offerta un’assunzione a tempo indeterminato a tutti coloro che, al termine del corso, avranno acquisito le competenze necessarie per far parte del team AGS. Tra gli altri requisiti richiesti, oltre a un buon livello d’inglese, è necessario aver sostenuto alcuni esami specifici come programmazione a oggetti e/o Java. Questo percorso formativo si terrà presso la sede AGS in via Figino, 20, a Pero, in provincia di Milano, e richiede una frequenza full-time dal lunedì al venerdì per una durata complessiva di 6 settimane. I temi del corso saranno: Mysql, Java/Servlet e Jsp, Html, Soap/Rest, Spring, Hibernate, Android e iOS.

Tutte le candidature pervenute entro il 20 gennaio saranno prese in considerazione per la partecipazione a questo corso, mentre quelle successive a tale data potranno essere esaminate per eventuali percorsi successivi. Le candidature dovranno essere inviate a: divisione.ict@openjob.it indicando come oggetto “Corso Java livello intermedio”.

Il progetto formativo di Xtphere inizierà il 6 febbraio ed è aperto a neo laureati o neo diplomati in materie informatiche che abbiano sviluppato una pregressa conoscenza di programmazione di oggetti, con l’obiettivo di potenziare i team Xtphere che si occupano di sviluppo dei prodotti e della delivery sul mercato formando software engineers da inserire nella sede Xtphere di Milano. Tra i temi del corso: l’apprendimento e l’integrazione di database non relazionali/NoSQL (MongoDB) al mondo Java.

Per aderire alla selezione di questa prima edizione del corso è possibile inviare la propria candidatura entro il 30 gennaio a: divisione.ict@openjob.it indicando come oggetto “Corso java/j2ee jr”.

«Siamo orgogliosi di essere partner di società quali AGS e Xtphere nella ricerca e nella selezione di talenti per un settore in continuo sviluppo come quello dell’Information and Communications Technology – ha dichiarato Cosimo Sansalone, responsabile della divisione I&CT di Openjobmetis – I percorsi formativi che proponiamo sono focalizzati su ambiti particolari, specializzati e di alto livello, che difficilmente un giovane può reperire oggi al di fuori del contesto universitario. Ci auguriamo che le persone che selezioneremo possano acquisire in futuro un ruolo di rilievo nel panorama dell’informatica».