Giovedì consiglio comunale con 58 mozioni

consiglio comunale tradate

Nuova seduta del coniglio comunale di Tradate con 58 mozioni e interrogazioni all’ordine del giorno. L’appuntamento è per il 26 gennaio, alle 20.30, nella sala consigliare in piazza Mazzini.

Le mozioni e interrogazioni sono state presentate quasi tutte dalla minoranza nei mesi scorsi: 48 dal consigliere di Movimento Prealpino, Franco Accordino; 3 sempre da Accordino insieme a Lega Nord e Forza Italia; 4 dal consigliere Stefano Castiglia del Movimento 5 Stelle; 1 dal consigliere del Partito Democratico Piergiorgio Campanini; 2 dal consigliere della Lega Nord Stefano Candiani.

TUTTE LE MOZIONI E INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1. Interrogazione relativa all’ufficio Ced e alla convenzione Siscotel, presentata dal consigliere Accordino.

2. Interrogazione riguardo lavori di manutenzione urgente presso le scuole e la biblioteca civica, presentata dal consigliere Accordino.

3. Interrogazione urgente relativa al personale della Polizia Locale presentata dal consigliere Accordino.

4. Interrogazione relativa alla tariffazione della TARI, presentata dal consigliere Accordino.

5. Interrogazione con risposta in Consiglio comunale – viabilità Tradate – Locate, presentata dal consigliere Accordino.

6. Interrogazione relativa al piano delle edicole presentata dal consigliere Accordino.

7. Interrogazione relativa al futuro dell’osservatorio astronomico di Via dei Ronchi presentata dal consigliere Accordino.

8. Interrogazione relativa all’attrezzatura informatica presso la biblioteca civica Frera presentata dal consigliere Accordino.

9. Interrogazione urgente relativa all’effettiva apertura “dello sportello amianto” presso il Palazzo Comunale presentata dal consigliere Accordino.

10. Interrogazione urgente relativa alla consulta cittadina di Tradate Centro presentata dal consigliere Accordino.

11. Interrogazione urgente relativa alla rotonda di Via Fiume/viale Europa presentata dal consigliere Accordino.

12. Interrogazione urgente relativa all’IMU e alla TASI presentata dal consigliere Accordino.

13. Interrogazione urgente sul numero di richiedenti asilo ospitati sul territorio comunale presentata dal consigliere Accordino.

14.Interrogazione urgente relativa alle richieste di mobilità del personale del Comune di Tradate presentata dal consigliere Accordino.

15. Mozione relativa alla disponibilità di offerte gratuite di prestazioni sportive per i diversamente abili, presentata dal consigliere Accordino.

16. Mozione relativa alla riqualificazione della piazza San Bernardo e alla manutenzione straordinaria della chiesa di San Bernardo, presentata dal consigliere Accordino.

17. Mozione relativa alla prosecuzione della pista ciclo-pedonale e alla messa in sicurezza della via Albisetti, presentata dal consigliere Accordino.

18. Mozione relativa alla riqualificazione della piazza della stazione di Tradate e alla creazione di un parcheggio custodito per cicli e motocicli, presentata dal consigliere Accordino.

19. Mozione relativa all’istituzione della Commissione Biblioteca: integrazione art. 74 bis dello statuto, presentata dal consigliere Accordino.

20. Mozione relativa alla pulizia del tratto pedonale di via Zini, presentata dal consigliere Accordino.

21.Mozione relativa all’assegnazione di una stanza all’interno del palazzo comunale agli eletti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, presentata dal consigliere Accordino.

22.Mozione relativa ad un’intesa fra Comune di Tradate e Trenord al fine di ridurre il costo dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per gli studenti, presentata dal consigliere Accordino.

23. Mozione relativa all’assegnazione a giovani tradatesi, in comodato gratuito, del negozio di proprietà comunale nell’area ex-Fornace, presentata dal consigliere Accordino.

24. Mozione relativa alla via Buzzati, presentata dal consigliere Accordino.

25. Mozione relativa agli orari di apertura dei negozi non esclusivamente alimentari nel centro cittadino, presentata dal consigliere Accordino.

26. Mozione relativa alla partecipazione dei fucilieri della marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone al consiglio comunale da convocare in data il 2 giugno (festa della Repubblica), presentata dal consigliere Accordino.

27.Mozione relativa alle procedure di notifica delle sanzioni relative alle infrazioni del codice della strada, presentata dal consigliere Accordino.

28. Mozione relativa ad interventi educativi a difesa della carta costituzionale della Repubblica Italiana, presentata dal consigliere Campanini.

29.Mozione relativa alla revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2013 “Adesione al progetto solidarietà e diritto annualità 2014 – 2016 all’interno del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR”, presentata dai consiglieri Accordino, Candiani, Russo, Fratus e Pipolo.

30. Mozione relativa alla decadenza dalla carica di consigliere comunale per limiti d’età, presentata dal consigliere Accordino.

31.Mozione relativa al divieto di uso della piazza del mercato per eventi sportivi, presentata dal consigliere Accordino.

32. Mozione relativa all’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 113/2012 – Parcheggio interno al palazzo comunale, presentata dal consigliere Accordino.

33. Mozione relativa alla riduzione delle tasse e imposte comunali per i pubblici esercizi (e i loro titolari) senza slot-machine, presentata dai consiglieri Accordino, Fratus e Pipolo.

34. Mozione relativa alla richiesta di revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2014 avente per oggetto: “Istituzione ZTL in via Zini”, presentata dal consigliere Accordino.

35. Mozione inerente campagna per il disarmo, presentata dal consigliere Accordino.

36. Mozione relativa alla destinazione delle somme incassate dal distributore di bevande calde istallato al centro culturale Frera in iniziative a favore degli studenti, presentata dal consigliere Accordino.

37. Mozione relativa alla restituzione ai negozi cittadini delle somme dagli stessi versate e non spese durante i “venerdì bianchi” cancellati causa maltempo, presentata dal consigliere Accordino.

38. Mozione relativa alla promozione di Santo Cara a consigliere delegato, presentata dal consigliere Accordino.

39. Mozione relativa all’istituzione di una commissione consiliare di controllo e indirizzo sulla Seprio Patrimonio Servizi srl, presentata dal consigliere Accordino.

40. Mozione relativa alla pulizia e al decoro dei cimiteri cittadini, presentata dal consigliere Accordino.

41. Mozione relativa alla nomina di Santo Cara a consigliere delegato per l’expo 2015, presentata dal consigliere Accordino.

42. Mozione relativa alla richiesta di accesso ai fondi 8 x 1000 per l’edilizia scolastica presentata dal consigliere Castiglia.

43.Mozione riguardo la rimozione di eternit e amianto dal cinema “Paolo Grassi”presentata dal consigliere Accordino.

44. Mozione sulla trasparenza amministrativa on-line, presentata dal consigliere Castiglia.

45.Mozione relativa al patto con il cittadino (baratto amministrativo) presentata dal consigliere Accordino.

46. Mozione sulle affissioni pubblicitarie relativa alle riunioni delle consulte presentata dal consigliere Accordino.

47. Mozione relativa agli orari d’apertura al pubblico degli uffici comunali presentata dal consigliere Accordino.

48.Mozione relativa all’istituzione della consulta degli ex-amministratori del Comune di Tradate presentata dal consigliere Accordino.

49. Mozione con istanza di accesso al Fondo di rotazione 2015, di Regione Lombardia, destinato a soggetti pubblici che operano in campo culturale, presentata dal consigliere Castiglia.

50. Mozione relativa alle proposte contenute nella relazione di fine mandato della consulta cittadina di Tradate centro presentata dal consigliere Accordino.

51. Mozione relativa all’acquisto dell’immobile sito in viale Trento e Trieste 24 presentata dal consigliere Accordino.

52.Mozione relativa alla viabilità cittadina, Piano Urbano del Traffico (PUT) della Mobilità (PUM) presentata dal consigliere Castiglia.

53. Mozione per l’incremento organico per il servizio del vigile di quartiere presentata dal consigliere Accordino.

54. Mozione relativa alla progettazione della definitiva rete della fognatura nel rione Allodola presentata dal consigliere Accordino.

55. Mozione urgente relativa alla possibilità di conseguire un’azione amministrativa efficace ed efficiente presentata dai consiglieri Franco Accordino, Vito Pipolo, Davide Fratus, Stefano Candiani e Giovanni Russo.

56. Mozione relativa alla progettazione della definitiva rete della fognatura nella via Fermi presentata dal consigliere Accordino.

57. Mozione relativa alla realizzazione nuova strada di collegamento e opere complementari nel tratto tra Comuni di Tradate e Venegono Inferiore – bretella via delle lavagne presentata dal consigliere Candiani.

58. Mozione contro il “gioco d’azzardo” presentata dal consigliere Candiani