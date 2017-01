Giudizio immediato per il giovane che travolse Giada

Andrà direttamente al processo, senza udienza preliminare, l’automobilista che il 14 settembre dello scorso anno travolse e uccise la diciassettenne Giada Molinaro in viale dei Mille a Varese.

L’investitore, Flavio Jeanne, non si fermò e non rispose agli appelli delle forze dell’ordine e della famiglia del vittima. Fu rintracciato solo perché si rivolse a un carrozziere per farsi aggiustare l’auto rimasta danneggiata nell’urto.

Il caso suscitò grande scalpore: una volta in arresto il giovane ammise le sue colpe e spiegò di essere fuggito per paura.

Il pubblico ministero Massimo Politi ha deciso di chiudere le indagini e il reo confesso, attualmente agli arresti domiciliari, ha chiesto il giudizio immediato.