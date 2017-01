Gli ambulanti: “Piazzale Kennedy pieno di ghiaccio, dov’è il Comune?”

Ghiaccio al mercato

Gli ambulanti del mercato di Varese si sfogano contro l’amministrazione comunale di Varese.

Tema della polemica, il mancato sgombero della neve in piazzale Kennedy: «Invio questa email per denunciare la situazione degli ambulanti di Varese – ci scrive una delle persone che lavora al mercato come ambulante -. In un cartello posto all’entrata della piazza veniva indicato che la pulizia sarebbe stata fatta venerdì sera con tanto di divieto di sosta. Stamattina (sabato 14 gennaio, giorno di mercato) il piazzale era ancora tutto sporco e pieno di ghiaccio. Poi alle 9 si sono presentati lo spazzaneve e il camion del sale… peccato che la maggioranza degli ambulanti erano già andati via impossibilitati ad aprire».



Da qui la domanda agli amministratori comunali: «Ora chi protegge la nostra categoria? Si apre in piazza al freddo e al gelo, con la speranza di vendere un capo, un paio di scarpe, un po’ di verdura… ma noi ambulanti veniamo spesso dimenticati così come è stato dimenticato il nostro mercato, che invece è sempre stato una risorsa per la nostra città. E il nostro sindaco dov’è? Perché non si fa una passeggiata tra i nostri banchi? Però lo dovrebbe fare oggi, che la piazza è piena di ghiaccio e neve ed è impraticabile…oggi non credo che si faranno dei grandi incassi, speriamo almeno di bollarla (bollare è il termine con cui si indica la vendita di un solo pezzo nella giornata)».