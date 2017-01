Gli studenti del Crespi a lezione di “street art”

attività liceo crespi busto

La “street art” come mezzo di arte ma anche inclusione sociale. Gli studenti della 5DL del liceo Crespi di Busto Arsizio hanno ascoltato una lezione di storia dell’arte con Giancarlo Pace dell’associazione Rainlab.



Nell’intervento è stato approfondito il movimento che si colloca (temi, metodi, regole, tecniche, sfide…) al confine fra il privato e il pubblico, mettendo in luce i suoi aspetti critici e problematici, ma anche il ruolo sociale, per esempio in quartieri difficili di città come Palermo.

Nel pomeriggio, con le professoresse Cimoli e Mottura, con i curatori di Rainlab e con Maria Elena Colombo (social media curator), la classe ha esplorato i quartieri Isola e Turro, incontrando anche alcuni street artists all’opera su muri liberi.