Gogol Bordello, tre date in Italia

Gogol Bordello

Hub Music Factory annuncia il ritorno in Italia dei Gogol Bordello. La band gipsy punk più amata al mondo tornerà nel nostro paese il 12 luglio 2017 al Pistoia Blues Festival di Pistoia, il 13 luglio 2017 al Flowers Festival di Collegno (TO) e il 14 luglio 2017 all'Owl Festival di Trento.

Ormai è quasi tradizione l’immancabile appuntamento estivo con la travolgente carovana balkan capitanata dall’eccentrico Eugene Hütz; la band ha infatti alle spalle numerosi live nel nostro paese e quest’anno conferma la sua presenza nelle line-up di tre tra i festival estivi più interessanti in programmazione. Come dei veri e propri gipsy, non si stancano mai di girare portando il loro sound inconfondibile sui palchi di tutto il mondo. I loro show travolgenti sono infatti il loro punto di forza: energici, irriverenti, sanno coinvolgere il pubblico divertendosi e divertendo chi vi assiste, per poi lasciare un ricordo indelebile che porta fan e non a rivederli con entusiasmo più e più volte. Il feeling con il pubblico è quindi fondamentale e anche chi non ha avuto mai modo di vederli dal vivo resta immediatamente rapito dal loro mix di violini elettrici, percussioni tribali e schitarrate graffianti.

Ovviamente i meriti della band non si fermano alle sole incredibili live performance ma hanno alle spalle, dagli inizi ad oggi, ben nove uscite discografiche, tra cui i successi “Super Taranta!”, “Gipsy Punks: Underdog World Strike” e il più recente “Pura Vida”, anno 2013. Per non parlare delle hit più celebri. Chi di voi non ha mai cantato a squarciagola inventando le parole dell’intramontabile “Wonderlust King” Energia, divertimento e un’indubbia bravura fanno dei Gogol Bordello una delle migliori band in circolazione, non solo nel proprio particolare genere ma più in generale, nel panorama musicale internazionale odierno.

GOGOL BORDELLO

12.07.2017 | Pistoia Blues | Pistoia

Ingresso 15,00 € + d.d.p.

Biglietti a breve disponibili sui circuiti di prevendita Ticketone e Boxoffice Toscana.

13.07.2017 | Flowers Festival | Collegno (Torino)

Ingresso in cassa 20,00 € + d.d.p.

Biglietti disponibili da giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 12.00 sul circuito Ticketone.

14.07.2017 | Owl Festival | Trento

Biglietto Early Early Bird 13,00 € + d.d.p.

Biglietto Early Bird 14,00 € + d.d.p.

Biglietto Intero 15,00 € + d.d.p.

Biglietti disponibili da giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 12.00 sul circuito Mailticket.