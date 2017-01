Gorrasi sull’aumento Tari: “Farioli non parla a nome di Forza Italia”

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016

La posizione di Gigi Farioli sull’aumento della Tari ha indispettito il collega di partito in consiglio comunale Carmine Gorrasi.

Il consigliere di Forza Italia ha replicato all’ex-sindaco – che aveva dato le dimissioni di capogruppo proprio nella giornata di ieri (giovedì) – con poche parole sulla questione: «La posizione espressa da Farioli sull’aumento della Tari non è quella di Forza Italia ma la sua – spiega il consigliere – soprattutto ora che non è più capogruppo».

Farioli aveva detto che Forza Italia non avrebbe votato in consiglio comunale, l’aumento della Tassa sui rifiuti, come invece paventato dal sindaco Antonelli nelle settimane scorse: «Forza Italia – ha precisato Gorrasi – sta lavorando col sindaco e con il resto della maggioranza per trovare una soluzione alternativa all’aumento della Tari».