Grande festa per i Vigili Urbani

Una grande festa per ricordare l'impegno dei Vigili Urbani che quotidianamente lavorano accanto ai cittadini. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale e del quartiere di Bregazzana, il corpo di Varese, il Sindaco Davide Galimberti, l'A

Una grande festa per ricordare l’impegno dei Vigili Urbani che quotidianamente lavorano accanto ai cittadini. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale e del quartiere di Bregazzana, il corpo di Varese, il Sindaco Davide Galimberti, l’Assessore alla Polizia Locale Daniele Zanzi, il Prefetto Giorgio Zanzi hanno partecipato alla celebrazione nella piccola chiesa del borgo festeggiano il Santo patrono di chi vigila sulla città.

Galleria fotografica La Festa di San Sebastiano dei Vigili Urbani 2017 4 di 13

Una Santa Messa, molto sentita, è stata celebrata da Mons. Vincenzo di Mauro, Arcivescovo di Vigevano che ha ricordato la figura di Sebastiano, condannato a morte da Diocleziano per aver recato confortato in carcere alcuni cristiani convertiti. Durante l’omelia l’Arcivescovo ha ricordato quanto importante e impegnativo sia il lavoro dei Vigili Urbani che non solo vegliano sulla città ma sono sempre pronti a intervenire in caso di difficoltà. Non ha mancato di ricordare quanto lo stipendio non sia spesso adeguato all’impegno e ai rischi che il lavoro comporta.

Il coro del Campo dei Fiori ha emozionato con una toccante interpretazione durante tutta la celebrazione. Per l’occasione il Comandante Emiliano Bezzon ha portato in offerta un “coccio” avuto in dono dagli abitanti delle zone terremotate del centro Italia che la compagnia di Varese ha assistito per diverse settimane. Un simbolo importante di quanto l’impegno dei Vigili sia indifferentemente verso tutti colo che abbiano bisogno.

Anche il Sindaco Davide Galimberti è intervenuto confermando che l’impegno deve essere reciproco e «Se i Vigili devono “vigilare” i cittadini devono collaborare e rispettare il lavoro per convivere al meglio e rendere più belle e sicure le nostre città».

Dopo la celebrazione liturgica e il solenne momento dell’onore ai caduti, la festa è proseguita sulla piazzetta del borgo, dove è stato servito a tutti i presenti uno speciale pranzo alpino a base di polenta, spezzatino e dolce, con l’immancabile vin brulè.