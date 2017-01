Grandi prove a Pisa per Varese, Corgeno e Gavirate

Ottime prove dei nostri ragazzi a Pisa nei campionati italiani di canottaggio sulle acque del Canale dei Navicelli.

Nelle gare di domenica 29 erano iscritte 89 società provenienti da ogni parte d’Italia. Tra queste SC Varese, Gavirate e Corgeno SC.

SC VARESE

Nel quattro senza Ragazzi domina la SC Varese con Stefano Ballerio, Tommaso De Dionigi, Willem Orlandini, Paolo Rizzi, che, con oltre un minuto di distacco, chiude in testa su CC Napoli (Francesco Cella, Gennaro Di Mauro, Vittorio Carino, Leonardo Litterio) e SC Corgeno (Matteo Bellotti, Danny Casola, Edoardo Caramaschi, Riccardo Savoldi).

Nel quattro senza cadetti primo posto per i varesini Parenzan Matteo, Ciotti Lorenzo, Crugnola Alessandro, Macchi Riccardo

Le varesine Bartalesi Nicoletta, Rozzoni Laura, Santopolo Alice, Cavazzin Denise vincono la quattro senza Ragazze Pesi Leggeri.

Varese sul podio al secondo posto con Basso Edoardo e Bertino Federico nel doppio esordienti.

Terzo posto nel quattro di coppia under 43 per Panzi Eric, Rando Francesco, Tamborini Andrea, Ecca Giovanni

SC CORGENO

Primo posto nel quattro senza Senior femminile con Deborah Battagin, Antonella Corazza, Elisa Stranges e Maria Tomassini.

Secondo posto nel quattro senza under 23 per Alferano Valentina, Caramaschi Elisa, Di Salvo Alice, Faccin Karen Andrea.

Terzo posto nel quattro senza ragazzi per Bellotti Matteo, Casola Danny, Caramaschi Edoardo, Savoldi Riccardo.

GAVIRATE

Secondo posto nel quattro senza ragazze con Biolcati Chiara, Sturaro Matilde, Barison Matilde, Schwartz Greta.

Secondo posto nel quattro di coppia master con Baglioni Julie (1), Sacco Chiara (1), Pisaneschi Todini Elis, Scaltritti Roberta.

Secondo posto nel quattro senza junior con Bottelli Ivan, Codato Giovanni, Mammarella Giovanni, Bertone Jacopo.

Terzo posto nel doppio under 23 per Calabrese Veronica e Broggini Ilaria e nel doppio pesi leggeri per Martin Lucae Magni Davide.

