Guanzatese sul velluto, la Belfortese sale al secondo posto

Le immagini dei dilettanti

In Prima Categoria la Guanzatese passa nel testa-coda a Gerenzano, dietro alla capolista tiene il passo la Belfortese, in campo solo il Girone M di Seconda, con la capolista Folgore Legnano a riposo.

PRIMA CATEOGORIA: La Guanzatese non si ferma e ottiene tre punti grazie al 3-0 nel testa-coda in casa della Gerenzanese. Tre punti anche per la Belfortese, che surclassa 6-0 la Robur Saronno, mentre sono state rinviate Luino – Valceresio e Arsaghese – Cas. Il Fagnano pareggia 0-0 sul campo del Tre Valli e viene agganciato in classifica dal Gorla Maggiore, che supera 2-0 la Solbiatese. Pokerissimo della Vanzaghellese, 5-0 al Viggiù, mentre l’Antoniana regola 3-0 la Mozzatese.

CLASSIFICA: Guanzatese 38; Belfortese 33; Cas 32; Valcereio 31; Gorla Maggiore, Fagnano 29; Arsaghese 27; Vanzaghellese 21; Antoniana 19; Viggiù 17; Mozzarese, Solbiatese, Robur Saronno 16; Tre Valli 14; Luino 10; Gerenzanese 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: Non gioca la Folgore Legnano contro il San Luigi e il San Marco ne approfitta per accorciare, vincendo 2-0 sulla Virtus Cantalupo. Non fa altrettanto il Beata Giuliana, che cade 1-0 sul campo della Crennese. Tre punti per il Samarate, che a Bienate si impone 5-0, e pera l’Ardor che supera 4-2 la Robur. Colpo esterno per la Borsanese, 1-0 ad Arnate, il Parabiago batte 3-1 la jeraghese, mentre termina senza reti tra Sant’Ilario e Canegrate.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 42; San Marco 38; Beata Giuliana 36; Samarate 32; San Luigi 30; Virtus Cantalupo 26; Crennese, Ardor 23; Arnate 19; Parabiago 18; Robur 17; Borsanese 15; Sant’Ilario 14; Bienate 13; Canegrate 11; Jeraghese 9.

Ancora un rinvio per il Girone Z di Seconda Categoria.