Guasti e cancellazioni, nuovi disagi sulle linee Trenord

Gallarate Trenord stazione

Altre segnalazioni di ritardi e soppressioni stanno arrivando dal servizio “Real Time” di Trenord.

In particolare si segnalano problemi sulla linea Varese-Treviglio: il treno S5 23028 (Treviglio 10:40 – Varese 12:47) è stato cancellato, e anche il treno S5 23047 (Varese 13:13 – Treviglio 15:20) oggi non sarà effettuato per un guasto al locomotore che richiede un intervento di manutenzione straordinaria.

Stessa situazione sulla linea Chiasso-Milano Porta Garibaldi: il treno S11 25040 (Milano P. Garibaldi 11:39 – Chiasso 12:47) oggi è stato cancellato per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.

Anche il ritorno subisce modifiche, il treno S11 25049 (Chiasso 13:13 – Milano Porta Garibaldi 14:21) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a Milano possono utilizzare il treno 25251 (Chiasso 13:40 – Milano Porta Garibaldi 15:17).

Sulle linee che interessano la provincia di Varese, c’è da segnalare anche la situazione di disagio denunciata dal Comitato Pendolari Milano-Gallarate