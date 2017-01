Mattinata di guasti, ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie della provincia di Varese quella di oggi, mercoledì. Ecco i treni segnalati da Trenord.

Sulla linea Luino-Gallarate-Milano il treno 20307 (Luino 06:19 – Milano Porta Garibaldi 07:57) è rimasto fermo nella stazione di Luino perchè è stato necessario prolungare la sosta tecnica. Viaggia con 60 minuti di ritardo.

Il treno 10404 (Milano Porta Garibaldi 06:49 – Arona 07:55) termina il viaggio a Milano Certosa per un guasto al treno che richiede un intervento tecnico in deposito. Assegnate al treno 2142 (Milano Centrale 7:29 – Domodossola 9:07) le fermate straordinarie di Milano Certosa, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vergiate e Dormelletto.

Il treno 10409 (Arona 09:06 – Milano Porta Garibaldi 10:11) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno; i viaggiatori diretti a Milano possono utilizzare il treno 10413 in partenza alle ore 10:06.

Il treno 214 (Novara 6.11 – Milano Cadorna 7.13) oggi non è stato effettuato per un guasto al treno che ha richiesto una sosta in sede di deposito.

Il treno 2119 (Milano Cadorna 08:00-Como Lago 08:55) e il treno 2132 (Como Lago 09:35-Milano Cadorna 10:30) oggi sono cancellati per una necessaria variazione del turno del Personale in servizio.