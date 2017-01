Guasto ai telefoni, Aspem irraggiungibile

truffa telefonica

ASPEM non è raggiungibile telefonicamente – né via fax – da ieri, 11 gennaio 2017, a causa di un guasto alle linee telefoniche ancora oggi non risolto.

Il gestore telefonico sta intervenendo ma non è in grado di indicare i tempi di risoluzione del problema. ASPEM si scusa con i clienti per i disagi arrecati.