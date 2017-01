Guasto al passaggio a livello, strada chiusa

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Guasto elettrico al passaggio a livello di via Crestani ad Abbiate Guazzone. Le sbarre hanno iniziato a non funzionare intorno alle 8 di martedì mattina, 18 gennaio, durante l’orario di punta del traffico cittadino per la vicinanza delle scuole elementari. La situazione ha provocato lunghe code in tutta la zona, bloccando diverse strade.

Sul posto è giunta la polizia locale di Tradate che ha gestito la situazione e chiuso la strada in attesa che il guasto al passaggio a livello venisse riparato.

Ferrovie Nord ha riparato il guasto intorno alle 10 del mattino e la strada è stata quindi riaperta. Dalla società aggiungono inoltre che il passaggio a livello «non è rimasto sempre chiuso, qualche volta si è riusciti a sollevarlo facendo passare le auto. Ma il guasto è stato riparato nel minor tempo possibile».