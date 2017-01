Guasto tecnico, esce acqua rossastra delle tubature

via Morosini

Acqua rossastra delle tubature. Sono diversi i cittadini di Luino, in particolare di Creva e Moncucco, con i rubinetti “fuori uso” dal pomeriggio di ieri.

Il vice sindaco Alessandro Casali infatti, spiega che a causa del gelo c’è stata una grossa fuori uscita di acqua dalle bocchette antincendio. La forte pressione dell’acqua ha quindi scrostato l’interno delle tubature col risultato di portare tracce di ferro nell’acqua che esce nei rubinetti.

I tecnici Aspem sono intervenuti sul posto nella giornata di ieri e oggi. L’azienda spiega che il problema potrebbe protrarsi pet tutta la giornata di oggi, nonostante stia operando per ridurre al massimo i disagi e ripristinare quanto prima la normale condizione di erogazione dell’acqua.

L’amministrazione comunale spiega che non c’è da preoccuparsi: i residui di ferro non sono pericolosi per la salute ma si sconsiglia di bere l’acqua che esce dal rubinetto ed evitare di lavarsi o fare la lavatrice. Una volta riparato il guasto, i tecnici consigliano di far scorrere l’acqua fino a quando non torna al suo colore normale.

Foto inviata da un lettore