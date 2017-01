Ha un malore e si ribalta col trattore. Arriva l’elisoccorso

Si ribalta col trattore in un campo a Gornate Olona. È accaduto intorno alle 12 di giovedì 12 gennaio nella frazione di Torba ed è subito scattato l’allarme ai soccorsi del 118 che sono immediatamente giunti sul posto. Per l‘autista del trattore è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale, avvenuto intorno alle 13.10.

L’incidente è avvenuto in una zona boschiva, mentre l’uomo stava svolgendo alcune attività a bordo di un mezzo agricolo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’autista avrebbe avuto un malore. I vigili del fuoco sono così intervenuti con gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e l’elicottero “Drago 82″ di stanza a Malpensa. È stata così raggiunta la zona impervia ed è stata messa in sicurezza l’area collaborando con il personale sanitario per soccorrere la persona.