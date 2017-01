Handicap Sport in difficoltà, a Roma è sconfitta pesante

le immagini di basket disabili in carrozzina

Prosegue il momento di difficoltà della Cimberio Varese, impegnata nel campionato di A1 di basket in carrozzina. I biancorossi hanno iniziato male il girone di ritorno, perdendo con 25 punti di scarto sul campo del Santa Lucia Roma, un divario troppo elevato e fuori dalle previsioni. (Nella foto di M. Bianchi: Massimiliano Segreto)

La Handicap Sport ha progressivamente perso contatto con i padroni di casa e, al posto di trovare una reazione, ha lasciato scivolare la partita in direzione del Santa Lucia che ha chiuso su un pesante 73-48. Risultato che fa ulteriormente male se si considera che all’andata Varese vinse lo scontro diretto del PalaUnInsubria, seppure al supplementare.

Partita segnata fin dal primo periodo: dopo un avvio e equilibrato (12-10 al 5′) la squadra di Pruneri ha smesso di segnare chiudendo a -10 la frazione iniziale. Punteggio rimasto quasi invariato nel secondo quarto, ma poi allargatosi in maniera netta. Warbarton (12) e Damiano (10) gli unici in doppia cifra per i biancorossi lombardi.

La Cimberio dovrà ora concentrarsi soprattutto sulle sfide dirette contro Bergamo, Sassari e Padova, le squadre su cui bisogna fare la corsa per evitare la zona retrocessione. Il prossimo impegno, a Varese, è però contro la pericolosa Amicacci Giulianova: per una volta si giocherà alla domenica (15 gennaio) per permettere alla nazionale Under 22 di completare gli Europei di Lignano Sabbiadoro, dove sono impegnati anche i biancorossi Segreto, Nava (Italia) e Warburton (Gran Bretagna).