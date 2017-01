Happy hour in oratorio

Foto varie

Sono 2.307 gli oratori in Lombardia e si rinnovano con musica, facebook e cinema.

Beppe Bergomi e Manuel Locatelli, la cantante Bianca Atzei, il tennista Corrado Barazzutti, l’attore Giacomo Poretti, il cantautore Davide Van de Sfroos, sono i volti dell’iniziativa CRESCIUTO IN ORATORIO volta a ribadire il valore sociale di questa istituzione in Lombardia.

Ma anche Chiara Alberti, 36 anni, giovane tecnico per la sicurezza sul lavoro, con un figlio di 3 anni e una bimba di 3 mesi; Giuseppe Gorini, 42 anni, imprenditore agricolo con una laurea in scienze agrarie; Jaime Vaca Rodas, 23 anni, milanese di origine boliviana laureato in Scienze dei beni culturali; Gabriella Ciceri, mamma di 44 anni, impiegata in un ufficio commerciale; Rosanna e Michele Rizza, impiegati all’Agenzia delle entrate ora in pensione, membri dell’associazione nonni 2.0 e nonni di 24 nipoti.

Alcuni dei testimonial rivivranno, con chi vorrà partecipare, con il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, e con Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia che finanzia il progetto, un pomeriggio di gioco, riflessione e condivisione all’oratorio Sant’Andrea a Milano (via Trebbia 15, M3 Porta Romana), martedì 31 gennaio: alle 18 i giochi classici in oratorio, alle 18,30 incontro con i protagonisti.