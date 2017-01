I boschi del Parco del Ticino feriti dall’abbandono di rifiuti

boschi PArco Ticino rifiuti 2017

Buongiorno Direttore,

non e’ la prima volta che scrivo per segnalare scempi ambientali, e purtroppo, credo non sara’ l’ultima.

In compagnia di amici ne approftto per fare una camminata in quel che rimane della zona boschiva tra Gallarate e Besnate, la zona dei Fontanili, per intenderci.

Ricordo da bambino questi boschi erano pressoche’ incontaminati, e puliti, tant’e’, che in stagione si trovavano perfino castagne,porcini e funghi di tutti i tipi.

I numerosi corsi erano puliti e ricchi di vegetazione e piccola fauna locale.

Ora la situazione e’ veramente degenerata , il percorso e’ una discarica a cielo aperto, si trova di tutto, divani, mobili, plastica, involucri vari, bottiglie, contenitori di tutti i generi, sacchi di spazzatura e perfino molto eternit, ed i torrenti sono fogne maleodoranti .

Le autorita’ comunali ,sempre avvertite , spesso promettono e non mantengono, oppure responsabilizzano le giunte precedenti o ancora piu’ di frequente scaricano le inefficienze sulla cronica mancanza di fondi.

Ho chiesto al sindaco di Gallarate di organizzare una domenica ecologica con un po’ di persone di buona volonta’ e ripulire la zona. Mi ha promesso di interessarsi. Vedremo.

Grazie per l’attenzione

Ambrogio Fanali

Gallarate