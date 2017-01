I consigli dei Carabinieri per difendersi dalle truffe

L’Amministrazione Comunale di Cantello, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, organizza per sabato 28 gennaio, alle 10 in sala consiliare, un incontro sulla sicurezza, rivolto in modo particolare agli anziani e ai loro familiari, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Si parlerà di truffe agli anziani e i Carabinieri forniranno molti utili suggerimenti per evitare di esserne vittime.

Dopo il saluto del sindaco Gunnar Vincenzi, interverrano il maggiore Gerardina Corona, comandante della Compagnia Carabinieri di Varese, e il luogotenente Domenico Soricelli, comandante della Stazione Carabinieri di Viggiù.