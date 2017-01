I consulenti del lavoro vincono anche sulla neve

assemblea 2016 consulenti del lavoro a volandia

I consulenti del lavoro non sono abili solo a districarsi tra norme e circolari ma anche tra i paletti dello slalom, come hanno dimostrato quelli della provincia di Varese che si sono aggiudicati il trofeo “La valanga” consulenti sulla neve, un evento sportivo diventato per la categoria una classica invernale.

Per la diciannovesima edizione, sulle piste di Madonna di Campiglio (Trento), si sono dati appuntamento ben 120 professionisti. A tenere alti i colori dell’ordine di Varese c’erano Alfonso Carollo, Andrea Fortuna e Paola Chiesa. La delegazione varesina ha sbaragliato tutti vincendo l’ambito trofeo, davanti a Rovigo e Brindisi.