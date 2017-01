I mattoncini Lego cercano fotografi

Avventure sulla neve per i personaggi Lego nelle simpatiche foto di Alessio Varisco

All’inizio era poco più che un gioco: immortalare i mitici personaggi dei mattoncini Lego in una situazione di “quotidianità”, un mondo magico calato in quello reale.

L’effetto è davvero piacevole (come dimostrano le foto pubblicate nelle gallerie che trovate allegate all’articolo). Il gruppo di fotografi si è allargato nel tempo, fino a diventare davvero numeroso. Oggi sono poco più di un centinaio ed hanno aperto un gruppo Facebook che è in cerca di fotografi appassionati anche di Lego. Tutti possono aderire al gruppo ma per fare foto gradevoli occorre avere almeno le basi: la “profondità di campo” è essenziale per riuscire a rendere bene l’effetto degli omini a passeggio per il “mondo”.

“FoToGrAfIa CoStRuTtIvA” è il Gruppo Facebook nato il 1 Gennaio 2017 da amici che hanno due forti passioni: la FOTOGRAFIA e i LEGO – si legge nel regolamento.

“Dal connubio di queste passioni si è deciso di creare un Gruppo al fine di condividere le nostre realizzazioni, le nostre idee, le nostre passioni e commentarle in amicizia.

In tale Gruppo si posteranno solamente immagini o video personali, ogni altro post sarà approvato dagli Amministratori del Gruppo.

Sono ammesse le foto dei particolari dei set, ma non si posteranno foto di set comprati/montati e non è un Gruppo di acquisti/vendite.

Il Gruppo è aperto a tutti coloro che sono interessati a visitarlo e a prendervi parte attiva.

Alessio, Elisa, Francesco, Fabrizio ti augurano un cordiale “benvenuto”, ti ringraziano per la visita e ti incoraggiano a partecipare”.

Questo il link

https://www.facebook.com/groups/1701252216854380/