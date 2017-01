I morti per tumore in provincia di Varese

Foto varie

Sono la seconda causa di morte in provincia di Varese ma in assoluto quella che fa più paura per via della sofferenza e del contesto che li accompagnano.

I tumori, secondo il report redatto dall’ATS Insubria redatto osservando il territorio del Varesotto e del Comasco, hanno provocato il 29,7% dei decessi nel 2015. Sono il 25,5% delle cause di morte nelle femmine e il 34,6% nei maschi.

Nello specifico parliamo di 4.242 decessi per tumori registrati complessivamente in tutta l’ATS Insubria (ex A.S.L.) ripartiti in questo modo: 1377 nei comuni che fanno riferimento all’ASST 7 Laghi (centro e Nord della provincia di Varese) , 1339 decessi nell’ASST Valle Olona (centro e sud della provincia di Varese) e 1526 nell’ASST Lariana (nel comasco).

Tumore come causa di morte nei maschi e nelle femmine



Nei maschi il più frequente è quello del polmone, seguito per importanza numerica da quello del colon-retto, dalle leucemie/linfomi, da quello della prostata, dal tumore del fegato e dello stomaco; i tumori del polmone sono concentrati prevalentemente tra i 65 e gli 84 anni.

Nelle femmine predomina il tumore della mammella a partire dai 35 anni con la maggior parte dei casi concentrata sopra i 64 anni d’età; seguono, per importanza numerica, quello del polmone, del colon-retto, le leucemie/linfomi e quello del pancreas.