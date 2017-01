I tifosi del Varese pronti per la trasferta in Brianza

Varese - Cuneo 1-2

La sconfitta interna di ieri – domenica 8 – patita contro il Cuneo non ha certo placato la voglia di calcio dei più accesi tifosi del Varese. Già nelle ore successive al match infatti, sono state rese note le condizioni per partecipare alla prossima trasferta a bordo del pullman del Club Passione Biancorossa.

Domenica prossima, 15 gennaio, la squadra di Baiano giocherà a Carate Brianza contro la Folgore (ore 14,30) e chi volesse seguire l’incontro può iscriversi al viaggio organizzato dal club che prevede la partenza dallo stadio alle ore 13.

La quota di partecipazione è di 10 euro per i soci e 15 per i non soci, con la possibilità di sottoscrivere (o rinnovare) la tessera del club anche sul pullman. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ad Antonella (338-2584390) e Isacco 348-3584201) entro e non oltre venerdì 13 gennaio.