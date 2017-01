Gaetano e il suo cammello: quando i Re Magi erano in quattro

Giovanni Ardemagni - Attore

Appuntamento a teatro nel weekend della Befana con un originale spettacolo per bambini ideato ed interpretato da Giovanni Ardemagni.

Domenica 8 gennaio, alle 16 al Teatro Santuccio di Varese sarà in scena lo spettacolo “I tre Re Magi erano in quattro“, che racconta la storia di un divertente ed improbabile quarto “mago”.

“Nessuno lo sa ma i tre Re Magi erano in quattro – spiega l’attore varesino – Il quarto Magio o Mago o chissà come si scrive, non portava doni materiali, ma raccontava storie bellissime, solo che nel presepe nessuno lo ha mai visto, perché Gaetano, così si chiama il quarto Magio, è ancora tra di noi alla ricerca del suo cammello”.

Durante lo spettacolo il simpatico Gaetano racconterà tante storie: quella dell’albero di Natale e quella della gara tra le stelle comete, e svelerà la vera identità della Befana.

Lo spettacolo è particolarmente adatto a bambini dai 4 agli 8 anni.

Ingresso: 7 euro

Prenotazioni sul sito del Teatro Santuccio