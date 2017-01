I volontari Sea e Parco del Ticino partono per l’Abruzzo

Alcune immagini che sono state postate su Facebook per il terremoto che ha colpito il centro Italia, in particolare la città di Amatrice

Il terremoto mette ancora una volta in ginocchio le popolazioni del centro Italia e a rendere la situazione più difficoltosa ci si è messa anche la neve caduta copiosa. Il Corpo Volontari del Parco del Ticino ha messo a disposizione uomini e mezzi per rispondere a questa nuova grande emergenza.

Su richiesta di Protezione Civile Regione Lombardia, una delegazione di quattordici volontari è partita ieri in aiuto alle popolazioni del centro Italia. Due volontari del Parco del Ticino con un bilico hanno garantito il trasporto di una grossa fresa da neve messa a disposizione da SEA (aeroporto di Malpensa), insieme ad altro personale volontario Sea, con destinazione il Comune di Montorio al Vomano (TE). Il materiale è stato regolarmente consegnato nella serata di ieri, dopo un viaggio di circa 12 ore: Sea ha messo a disposizione dodici volontari specializzati nella conduzione e manutenzione dei mezzi speciali, oltre a un’officina mobile.

Altri dodici volontari, del parco da Arsago Seprio, Gallarate, Golasecca, Magenta, Pavia, Sesto Calende, Turbigo, sono partiti ieri intorno alle ore 16 per l’Aquila muniti di mezzi spalaneve (Bobcat, terna), pale e badili. I volontari stanno in queste ore operando in condizioni particolarmente disagiate, senza corrente elettrica e senza acqua corrente.

I mezzi particolari sono stati messi a disposizione da Sea, in accordo con il Comune di Milano, per venire incontro all’emergenza nazionale. E soddisfazione per la risposta pronta viene anche dalle file del Parco del Ticino: «Ancora una volta il nostro Ente ha saputo rispondere con immediatezza alla richiesta di Regione assicurando uomini e mezzi pronti alla partenza nel giro di quattro ore dalla richiesta- commenta il presidente del Parco del Ticino, Gian Pietro Beltrami – . Siamo orgogliosi del nostri volontari e del prezioso contributo che riescono sempre a garantire in queste drammatiche situazioni sia in termini lavorativi che umanitari. A dimostrazione che il loro impegno non è solo limitato alla tutela del Parco ma dell’intero territorio nazionale, dove è stato impiegato più volte negli ultimi decenni. Questo grazie anche ai 300 volontari che rendono la nostra Protezione Civile il gruppo più numeroso e il più efficiente della Lombardia».