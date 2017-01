Igor e Gianluca hanno detto sì. Si sono sposati in Comune a Casciago, a Villa Castelbarco, circondati dall’affetto delle testimoni Eliana e Pina e a quello di amici e parenti.

Galleria fotografica Igor e Gianluca sposi a Casciago 4 di 24

A unirli in quella che è la prima unione civile tra persone dello stesso sesso sancita a Casciago (oltre ad essere una delle prime in Italia dopo l’approvazione dei decreti attuativi della legge che regolamenta le unioni tra due persone dello stesso sesso) è stato il sindaco Andrea Zanotti, visibilmente emozionato ed anche un po’ commosso nel pronunciare poche, ma significative parole in apertura di cerimonia.

«Oggi è una giornata importante per voi, ma anche per il nostro piccolo paese e anche per l’Italia intera: da oggi questo Stato diventa più normale, un posto dove tutti hanno gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti – ha detto il sindaco casciaghese -. Con questa cerimonia si mette un mattoncino importante per la costruzione di un muro di civilità».

Igor (o meglio Achille, all’anagrafe) e Gianluca stanno insieme da vent’anni. Il loro legame è maturo, reso ancora più forte dalla malattia di Igor, che da oggi può essere sicuro di poter avere Gianluca vicino anche nei momenti più difficili.

La cerimonia si è chiusa con l’Ave Maria di Shubert, cantata da un amico della coppia che ha voluto questa conclusione per il giorno più bello della loro vita.