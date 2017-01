Il 2017 dei pompieri si apre con una valanga di interventi

E’ iniziato con una raffica di richieste di soccorso il 2017 dei Vigili del Fuoco. Nella giornata del primo giorno dell’anno nuovo, infatti, i pompieri di tutta la provincia sono stati impegnati in 11 operazioni di soccorso di rilevante entità.

Tra i più rilevanti l’intervento nel comune di Bardello, dove un’incendio si è sviluppato nel garage di un’abitazione. All’interno del box vi erano posteggiate alcune vetture, che sono andate completamente distrutte. Le fiamme hanno anche intaccato il tetto dell’edificio e proprio per questo sono intervenuti diversi automezzi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Gli altri interventi sono stati questi:

– Grantola in via Fratelli Bandiera per incendio autovettura.

– Viggiù in via S. Elia per incendio sterpi.

– Bardello in via Verdi per incendio cassone.

– Casorate Sempione in via E. Toti per incendio canna fumaria.

– Arsago Seprio in via Sempione per incendio materiale.

– Bardello via G.Pascoli incendio garage.

– Gallarate in via Carlo Noè per incidente stradale.

– Varese viale Valganna per soccorso persona.

– Busto Arsizio via Cavalier C. Azzimonti per soccorso persona.

– Gallarate viale L. Maino per incendio scarti.

– Busto via R. Pilo per soccorso persona.