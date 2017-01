Il 2017 parte male per Verbano e Busto 81. Allunga l’Arconatese

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – GS Arconatese)

La prima giornata del 2017, prima anche del girone di ritorno nei campionati dilettanti, regala subito grandi sorprese, con Verbano e Busto 81 che cadono in Eccellenza. Tante le gare rinviate per neve o ghiaccio, mentre in Promozione la Castellanzese riparte con una bella vittoria.

ECCELLENZA: L’Arconatese batte 2-1 l’Fbc Saronno e si porta solitaria in testa alla classifica, staccando il Verbano, sconfitto 3-2 in casa dell’Ardor Lazzate, e il Busto 81, ora a -6 dopo il ko interno contro il San Giuliano. Nelle altre gare disputate, termina 0-0 tra Vittoune e Sancolombano, mentre l’Accademia Pavese regola 2-1 il Trezzano. Rinviate Fenegrò – Calvairate, Sestese – Brera e Union Cassano – Lomellina, mentre il Pavia ha osservato il turno di riposo.

CLASSIFICA: Arconatese 41; Verbano 38; Busto 81 35; Pavia 34; Ardor Lazzate 27; Fenegrò 26; Sancolombano, Union Cassano 25; Fbc Saronno 20; Calvairate, Lomellina 19; Trezzano 17; Brera 15; Accademia Pavese 13; Sestese, Vittuone, San Giuliano 11.

PROMOZIONE: Solo tre le gare disputate in questa giornata. La Castellanzese rifila un 4-0 alla Lentatese per iniziare con il piede giusto il nuovo anno, bel colpo della Vergiatese che espugna 2-1 il campo della Castanese, mentre termina senza reti Uboldese – Canegrate. Rinviate Besnatese – Base 96, Gavirate – Morazzone, Mariano – Universal Solaro, Olimpia – Brebbia e Tradate – Cairate.

CLASSIFICA: Castellanzese 43; Base 96, Vergiatese 30; Gavirate, Uboldese 27; Mariano 26; Olimpia 24; Lentatese 22; Universal, Castanese 19; Morazzone 18; Brebbia 14; Besnatese, Cairate 12; Tradate, Garbagnate 11.

PRIMA CATEGORIA: Approfitta dei vari rinvii il Cas Sacconago, che battendo 7-1 la Robur Saronno si porta momentaneamente al secondo posto, superando la Valceresio, fermata 1-1 a Vanzaghello, e il Fagnano, 1-1 contro l’Arsaghese. Un punto anche per la Gerenzanese grazie all’1-1 di Solbiate Olona. Rinviate Antoniana – Gorla Maggiore, Belfortese – Mozzatese, Guanzatese – Luino, Viggiù – Tre Valli.

CLASSIFICA: Guanzatese 35; Cas 32; Valceresio 31; Belfortese 30; Fagnano 28; Arsaghese 27; Gorla Maggiore 26; Valzaghellese 18; Viggiù 17; Mozzatese, Antoniana, Solbiatese, Robur Saronno 16; Tre Valli 13; Luino 10; Gerenzanese 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: Cade a sorpresa la capolista Folgore Legnano, battuta 3-1 in casa della Virtus Cantalupo e ne approfittano le inseguitrici, con il Beata Giuliana che passa 3-1 ad Arnate e il San Marco che espugna 3-0 Canegrate. Posta piena anche per il Samarate, che regola 4-0 il Sant’Ilario, così come per la Borsanese, che passa 3-1 a Parabiago. Un punto a testa per Bienate e Jeraghese nel 2-2 finale, mentre sono state rinviate Robur – Crennese e San Luigi – Ardor.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 42; Beatra Giuliana 36; San Marco 35; San Luigi 30; Samarate 29; Virtus Cantalupo 26; Crennese, Ardor 20; Arnate 19; Robur 17; Parabiago 15; Sant’Ilario, Bienate 13; Borsanese 12; Canegrate 10; Jeraghese 9.

Rinviate tutte le partite del Girone Z di Seconda Categoria.