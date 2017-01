Il Circolo Gagarin riparte tra musica e documentari

Dopo una breve pausa per le feste ripartono le attività del Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Nel primo weekend dell’anno la struttura di via Galvani ha in serbo concerti di musica dal vivo e documentari.

VENERDI’ 06 GENNAIO

Epifania che tutte le feste si porta via. Dalle 20:30 il Circolo è pronto ad accoglierti e coccolarti in questo difficile momento di transizione.

SABATO 07 GENNAIO – h. 22:30

LIVE ___ The Giant Undertow

Tornano i concerti belli e gratuiti al Circolo Gagarin. The Giant Undertow, da Padova, con quell’immaginario da far west, quell’alt-country americano, quel blues sonnacchioso…ricorda in qualche modo giganti come Tom Waits, Johnny Cash e un giovane Leonard Cohen.

Ingresso gratuito per i soci ARCI

DOMENICA 08 GENNAIO – h. 20:45

CriticalGagarin ___ Anonymous – L’esercito degli hacktivisti

Torna CriticalGagarin, la rassegna di documentari del Circolo Gagarin.

Questa settimana troviamo la storia di Anonymous, il movimento che sta sconvolgendo l’ordine e il controllo politico internazionale, minacciando le corporation e proponendo un nuovo concetto di movimentismo internazionale attraverso la Rete. Anonymous, attraverso la voce degli stessi hacktivisti, fornisce una lettura di alcuni degli eventi chiave della nostra storia recente che nessun organo di informazione ufficiale approverebbe.